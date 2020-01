Un'auto in fiamme e un incidente tra altre due vetture lungo la stessa strada e nel medesimo punto nel giro di pochi minuti. E’ accaduto nel popoloso quartiere Piacarelli di Avellino. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio che aveva interessato un veicolo in transito.



Quasi contemporaneamente, sempre sullo stesso posto, si sono scontrate altre due macchine. Il pronto intervento dei caschi rossi ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare danni maggiori, e di intervenire per la messa in sicurezza delle due autovetture che si sono scontrate. Una donna è rimasta ferita. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA