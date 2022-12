Auto a fuoco a Pago Vallo Lauro, è giallo

È giallo su un rogo che ha completamente distrutto una vettura nel Vallo Lauro. Si segue la pista dolosa. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per l'incendio divampato all'alba di oggi a Pago del Vallo di Lauro.

Le fiamme hanno interessato una Hyundai i20, parcheggiata in Via Masseria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. L'area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi. I militari hanno sentito il proprietario del veicolo.