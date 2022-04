Auto a fuoco sull'autogrill, paura in autostrada

Paura sull'autogrill di Mirabella Eclano dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. Una vettura è andata a fuoco a poca distanza dalle colonnine del carburante. Sono stati gli agenti della Sottosezione di Grottaminarda della Polizia Stradale a intervenire immediatamente con gli estintori, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Momenti di forte tensione per gli occupanti del veicolo provenienti dalla provincia di Potenza. Per loro fortunatamente nessuna conseguenza. La vettura è stata messa in sicurezza. Paura anche per le altre persone presenti nella stazione di servizio.