Auto a fuoco vicino a un palazzo, paura nella notte: ipotesi dolo

Una vettura è andata completamente distrutta a causa di un incendio che si è verificato nel corso della notte a Solofra. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Agostino Landolfi. Le fiamme hanno interessato un'autovettura in sosta nei pressi di un palazzo. Paura notevole tra i condomini. Le immediate operazioni di spegnimento da parte dei caschi rossi hanno evitato danni all'edificio e l'area è stata messa in sicurezza. Si indaga sulle cause del rogo. La pista principalmente battuta è quella del raid doloso. Le investigazioni sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Solofra.