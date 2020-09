Perde il controllo dell'auto e finisce nel cancello di una casa abbattendolo. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda questa notte è intervenuta a Mirabella Eclano, in via Basso, per un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta una sola autovettura.

La macchina ha sbandato ed è finita contro un cancello in muratura di un'abitazione del posto, abbattendolo. Il ragazzo alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale di Ariano Irpino dai sanitari del 118 intervenuti. Danneggiato anche un tubo del gas metano, subito messo in sicurezza insieme all'intera area.

Ultimo aggiornamento: 13:19

