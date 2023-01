Avellino, auto impazzita danneggia i veicoli parcheggiati ai due lati della strada poi fugge via

Un’auto impazzita perde il controllo e danneggia le vetture parcheggiate. E’ accaduto nel primo pomeriggio in pieno centro ad Avellino.

Le vetture erano in sosta nella traversa che collega via Partenio e via Mancini. Sono stati alcuni cittadini a segnalare quanto verificatosi. L’automobilista, nonostante i danni arrecati, non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto sono subito intervenute due pattuglie della Sezione Volanti della Questura che hanno eseguito un sopralluogo. Sono stati avviati gli accertamenti per cercare di individuare il responsabile.