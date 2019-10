Un monovolume è stato divorato dalle fiamme mentre percorreva il raccordo autostradale Avellino-Salerno, poco prima dello svincolo di Montoro. Il conducente ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo, lasciando l’abitacolo. Per lui tanta paura ma nessuna conseguenza. In poco tempo si sono formati rallentamenti e code in direzione del capoluogo irpino. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo. Oltre ai caschi rossi sono intervenuti anche gli adenti della polizia stradale di Avellino che hanno provveduto a disciplinare la circolazione con la collaborazione del personale Anas. Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA