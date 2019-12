Con l’auto nella scarpata, un giovane di 26 anni è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Il grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 271, nel territorio del comune di Mirabella Eclano. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo nella scarpata. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per estrarre il ragazzo dall’abitacolo e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. Complicate le operazioni di recupero del veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA