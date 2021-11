Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Solofra, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno completamente distrutto un'auto parcheggiata in un cortile condominiale di via Principe Amedeo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e i Carabinieri della compagnia di Solofra che indagano sull'accaduto.