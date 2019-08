Domenica 25 Agosto 2019, 18:16

Dramma sfiorato questa notte ad Ariano Irpino, in contrada Orneta. Una coppia di giovani è finita con l’auto contro il muro di recinzione di un’abitazione. In poco tempo la vettura ha preso fuoco. Il ragazzo e la ragazza, nonostante le ferite riportate, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo.Sono piombati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto l’auto. I due giovani feriti sono stati trasportati all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.