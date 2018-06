Domenica 3 Giugno 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salva per miracolo una coppia di giovani napoletani. La loro vettura ha preso fuoco durante la marcia lungo l'autostrada Napoli-Bari, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Avellino ovest. I caschi rossi di Avellino hanno spento le fiamme. Per gli occupanti, che sono scesi appena in tempo dal veicolo, nessuna conseguenza, solo tanto spavento. Il traffico ha subito rallentamenti.