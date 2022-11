Auto si ribalta, in due incastrati nell'abitacolo: grave 19enne

Schianto nella notte in contrada Pila ai Piani a Frigento. Due persone sono rimaste incastrate nell’auto. Una versa in gravi condizioni.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Frigento in contrada Pila Ai Piani, sulla SP 38, per l’incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura. La vettura dopo aver sbandato si è ribaltata, finendo la sua corsa contro un palo in cemento fuori dalla carreggiata.

I due occupanti, un ragazzo di 19 anni di Ariano Irpino e un 51enne di Grottaminarda, sono rimasti incastrati nelle lamiere contorte del veicolo. Sono stati estratti con non poche difficoltà dai caschi rossi e affidati ai sanitari del 118 interventi. Il 19enne, dopo un primo ricovero all’ospedale di Ariano Irpino, in considerazione delle gravi condizioni è stato poi trasferito al Moscati di Avellino. Qui è stato subito trasportato il 51enne.