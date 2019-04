Lunedì 15 Aprile 2019, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaventoso incidente sul percorso alternativo all'Ofantina, interrotta per i lavori di rifacimento del viadotto di Parolise. Una Citroen C1 si è ribaltata nel tratto che porta nel centro abitato. Alla guida una ragazza di 33 anni che è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per liberarla. La giovane è stata poi trasferita in ambulanza all'ospedale "Moscati". Il sinistro ha provocato pesanti rallentamenti sulla Nazionale. Code sia in direzione di Avellino, sia dell'Alta Irpinia. Proteste tra i residenti e gli automobilisti bloccati nel traffico.