Auto si ribalta e prende fuoco, 35enne salvo in extremis

Perde il controllo dell'auto che si ribalta e prende fuoco. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 14,30 a Grottaminarda, sulla strada statale 90. L'automobilista, un 35enne del posto, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. È stato soccorso dai sanitari di un'ambulanza del 118 ed è stato successivamente trasportato all'ospedale "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza. Ai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, immediatamente giunti sul luogo, il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Cane investito a 130 km/h in autostrada riesce a sopravvivere: ecco... CRONACA Salento, ancora una vittima della strada: 22enne si schianta contro... LA TRAGEDIA Padre e figlia di 13 anni escono in moto e scompaiono, la moglie li...