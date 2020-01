Furti nelle auto nel parcheggio del cimitero di Cervinara. Rubati borse e oggetti di valore all'interno degli abitacoli. Vittime soprattutto donne. Gli agenti del locale Commissariato di polizia hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dei raid. Indicazioni utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona, nella speranza di poter individuare i responsabili dei furti. Le vetture sono state danneggiate. Sono stati mandati in frantumi i finestrini, mentre in altri casi sono state forzate le portiere. Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA