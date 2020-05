Paura per una famiglia a pochi passi dal multisala di Mercogliano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, subito dopo le 12 di oggi, sono intervenuti a Mercogliano, in via Sant'Angelo per un incendio di un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno interessato il veicolo sono state spente. Il veicolo è stato messo in sicurezza. Per la famiglia a bordo del monovolume, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per regolare il traffico è scongiurare altri problemi. © RIPRODUZIONE RISERVATA