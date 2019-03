CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Marzo 2019, 12:00

«Spostarsi in auto o in bus sta diventando un affare per pochi. La misura è colma: i cittadini sono esasperati». Le associazioni dei consumatori, Adoc, Federconsumatori e Movimento difesa del cittadino, contestano il «combinato disposto» dall'ordinanza antismog, aumento delle tariffe per la sosta (annunciato ma non ancora in vigore) e obbligo di acquisto dei biglietti dell'Air a bordo (con annessa maggiorazione del prezzo). Alzano la voce anche gli utenti, in particolare i pendolari: «Non ne possiamo più», dice un ragazzo in attesa del pullman alla fermata di Piazza Cavour. «Il biglietto l'ho comprato ieri a Napoli per evitare di pagare il supplemento di 1, 50 all'autista».