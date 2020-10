Si ribalta un'autocisterna, ferite serie per il conducente. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Montefredane in Via Perito per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autocisterna per gli è spurghi. Il mezzo si è ribaltato ed è finito fuori strada.

L'autista, un uomo di 33 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l'ospedale Moscati del capoluogo irpino. Ci sono volute circa quattro ore di lavoro da parte dei caschi rossi e l'intervento di due autogru dal comando provinciale per rimettere in carreggiata il pesante automezzo.

