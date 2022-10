Avellino, dopo quaranta anni apre l'autostazione

Apre l'autostazione di via Pini ad Avellino. Non ci sono i bus per Napoli e nemmeno quelli per la Valle del Sabato e il Vallo di Lauro (quei bus si prendono ancora nel piazzale senza ricoveri per gli utenti davanti allo stadio Partenio); non c'è il bar e nemmeno un negozio; né i parcheggi per i pendolari: tuttavia l'autostazione dell'Air a via Pini ha aperto.

Ieri mattina alle 6,20 la prima corsa per Ponteromito -. tra Castelfranci e Nusco - con un'insegnante a bordo (la prima viaggiatrice del nuovo corso) che ha preso posto, lamentando che per arrivare a destinazione deve comunque prendere una coincidenza. Nella città dove la stazione ferroviaria è chiusa per lavori e comunque non ha in orario treni per Napoli, qualche spiraglio per la mobilità locale comunque si apre. Ma non certo basta.