Autostrada A16, ancora un tir in fiamme: sono giorno

E’ stata ribattezzata l’autostrada degli incendi. Ancora un rogo sull’A16 Napoli-Canosa. Ormai sono all'ordine del giorno. Ma questa volta non si è verificato nel tratto maledetto tra Baiano e Avellino Ovest. Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti al km 65,900, nel territorio del comune di Venticano, per il rogo di un mezzo pesante in transito che trasportava Sanitari.

Le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio sono state spente dai caschi rossi. Il conducente che era partito da Montemarano, in Alta Irpinia ed era diretto a Bari, non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento. Rallentamenti per la circolazione fino a quando non sono state completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.