Terrore in autostrada brucia un Tir nel tunnel: traffico in tilt per ore

Brucia tir in galleria, intrappolati gli automobilisti che seguivano il mezzo, ma anche un'autocisterna carica di carburante. Il tratto autostradale tra Avellino Est e Benevento è rimasto chiuso fino a tarda notte.

Terrore ieri in tarda mattinata sull'autostrada A16 Napoli-Bari in direzione del capoluogo partenopeo. Un tir con rimorchio che trasportava derrate alimentari ha preso fuoco mentre transitava nella galleria di Montemiletto....

