Un tir carico di frutta e ortaggi distrutto dalle fiamme mentre percorreva l'autostrada. I vigili del fuoco del Fuoco di Avellino, subito dopo le 6 di questa mattina, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, al Km. 101, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un autocarro che trasportava ortofrutta.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Bisaccia. I caschi rossi hanno trovato il pesante automezzo proveniente dal Napoletano e diretto a Cerignola, avvolto dal fuoco. Le fiamme sono state spente e il veicolo è stato messo in sicurezza. Per il conducente, oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza. Rallentamenti del traffico si sono registrati durante le operazioni di spegnimento.

Ultimo aggiornamento: 10:21

