Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

L'inchiesta bis sulle barriere dell'A16, fra le uscite di Baiano e Benevento, è ormai alle battute finali. Ieri il procuratore Rosario Cantelmo e il pubblico ministero Cecilia Annecchini hanno ascoltato per ore un dipendente di una ditta, che nel passato ha avuto rapporti lavorativi con Autostrade per l'Italia Spa. Il dipendente della ditta esterna - che attualmente non ha più alcun legame di natura lavorativa con Aspi - si è occupato, negli anni passati, delle verifiche sui new jersey. Gli inquirenti sarebbero concentrati sugli anni 2016 - 2017, quando gli uffici ispettivi avrebbero rilevato delle inadempienze relative alla manutenzione delle barriere stradali. Intanto, la prossima settimana, sarebbero stati già programmati da parte della procura irpina, ulteriori audizioni con le quali l'inchiesta bis avviata dal procuratore di Avellino, Cantelmo potrebbe concludersi.