Controllo del territorio e prevenzione, un binomio che cammina sempre più a braccetto lungo le strade del paese. Obiettivo: stanare i furbi e colpire chi trasgredisce le regole. Per garantire maggiore sicurezza. A tutti. Un vero e proprio cambio di passo, almeno nella fase del presidio, a Monteforte c'è stato da quando il sindaco Giordano ha affidato il ruolo di comando dei caschi bianchi ad una guida d'esperienza, quella di Lucilla Landolfi. Che si è dovuta subito rimboccare le maniche e fare di necessità virtù, cercando di tirare fuori il massimo dallo scarno organico a sua disposizione. Quattro unità sono davvero poche per un comune che vanta circa 12mila abitanti e che dovrebbe avere in organico almeno il triplo dei vigili attualmente in forze.



«Ma riusciamo lo stesso a rispondere alle esigenze» assicura la comandante, impegnata proprio nella verifica delle contravvenzioni elevate nell'ultimo mese. Da quando c'è lei a Palazzo Loffredo, c'è stata un'impennata delle sanzioni nei confronti dei trasgressori del Codice della strada. Dalle 164 registrate nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2019, infatti, si è passati a ben 456 verbali notificati nel trimestre successivo, quello che va da giugno a settembre. «Abbiamo solo aumentato i controlli, quello che stiamo portando avanti è un percorso di ordinaria amministrazione» assicura la comandante Landolfi. Nessuna intenzione di vessare i cittadini, assicura. Anzi.



La vera rivelazione arriva dalla stessa comandante. «Sono proprio i residenti che ci chiedono di non abbassare la guardia e di intervenire, con il nostro autovelox mobile, in diverse zone del territorio. I cittadini sono contenti. Hanno compreso che si tratta di uno strumento di prevenzione». Le vie: Nazionale, Alvanella, Molinelle, Taverna Campanile: sono le strade in cui, opportunamente segnalato così come prescritto dalle norme, viene posizionato l'occhio elettronico. Che vuole essere innanzitutto un invito alla prudenza. «Proprio in questi giorni rivela la comandante Landolfi - stiamo valutando di posizionarlo anche in località Gaudi. Un altro tratto in cui forse si corre un po' troppo. Così come un'altra richiesta di intervento con autovelox ci è giunta da via Aldo Moro ».

Il comune è attraversato longitudinalmente dalla Statale 7 bis, in concessione all'Anas, spesso teatro di pericolosi sinistri. In attesa che possa essere realizzato un definitivo piano di messa in sicurezza, la comandante annuncia i primi interventi.

«Intanto afferma stiamo verificando la possibilità di riattivare il semaforo photored ad Alvanella e di istituirne un altro all'incrocio pericoloso di via Garibaldi. Qui, insieme ai dossi artificiali e all'obbligo di svolta a destra, contiamo di ridurre gli impatti».

