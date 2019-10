Un incendio al giorno nei boschi della provincia di Avellino in questo mese di ottobre. Nell’ultimo periodo i problemi maggiori si stanno registrando nel Mandamento Avellano-Baianese. Le fiamme sono divampate a Mugnano del Cardinale in località Castello e Vallicelle. In azione una squadra del Genio Civile di Avellino ed una della società Sma Campania, sotto il coordinamento della dirigente della Protezione civile regionale, Claudia Campobasso. Difficile il lavoro degli addetti che hanno operato senza soste per avere ragione del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA