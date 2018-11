Domenica 4 Novembre 2018, 19:18

Dramma in Irpinia. Un agricoltore è morto a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta da un albero. L'uomo di 80 anni era intento a raccogliere olive sulla pianta in un fondo di località Camporeale ad Ariano Irpino, quando ha perso l'equilibrio ed è finito al suolo. Immediatamente soccorso è stato trasportato nel locale nosocomio. Vista la gravità della situazione è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto dopo poco.