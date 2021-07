Avellino: movida selvaggia, la protesta dei residenti

Movida senza freni e senza regole, il centro di Avellino si mobilita. Doppia protesta, ieri, contro l'amministrazione comunale, rispetto ai mancati controlli nel salotto buono. Da una parte, il documento consegnato al Prefetto, Paola Spena, dal comitato dei residenti di via De Concilij, via Barone e via Montuori; dall'altra, le rimostranze degli inquilini di piazzetta Guarino, terra di nessuno tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Europa, dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati