Avella, 28 maggio in mongolfiera al Parco Archeologico dell’Anfiteatro

Domenica 28 maggio, mongolfiera in Anfiteatro, rievocazione e attività per adulti e bambini. Una domenica con un programma ricco di eventi per adulti e bambini presso l’area verde del Parco Archeologico dell’Anfiteatro.

«Volare sull’Arte» propone il volo ancorato su una mongolfiera che si eleverà a circa 20 metri di altezza in verticale per permettere ai partecipanti di ammirare il panorama dall’alto.

Chi invece vuole partecipare ad un’ esperienza culturale ci sarà la «Rievocazione storica teatralizzata» con attori e figuranti in costume nell’arena dell’Anfiteatro, si potrà assistere ad un duello tra gladiatori e verranno rappresentati dei veri propri ludi scenici ispirati al teatro Plautino e laboratori per bambini a cura di Teatro Dell’Orco.

Volo sull'Arte e la rievocazione sono eventi targati «In giro per la Campania con i bambini». Con «Storia e Danza» invece un narratore racconterà il glorioso passato dell’Anfiteatro e dei danzatori coinvolgeranno i partecipanti con danze evocative, questo evento straordinario è organizzato dall' Associazione bambini curiosi, in collaborazione con la compagnia di danza contemporanea Borderline Danza.

Per chi è appassionato di astronomia gli amici ed esperti di Passione Astronomia daranno la possibilità di osservare il sistema solare e meteoriti con un telescopio. All’interno del Parco sarà possibile degustare i prodotti tipici tra cui la Nocciola di Avella con una formula aperitivo-lunch e visto che le attività si protrarranno fino al tardo pomeriggio c’è la possibilità di pranzare o cenare in uno dei ristoranti della zona.

Per prenotare ed ottenere tutte le informazioni è possibile scrivere al numero 333 884 7353.