Domenica 20 Ottobre 2019, 16:36

I carabinieri della stazione di Avella hanno arrestato un 25enne del Marocco in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per rapina a mano armata in concorso (reato commesso qualche anno fa in Avella).Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bellizzi Irpino.