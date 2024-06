Avella, furto nella scuola: ladri rubano tablet e soldi

Ladri nella scuola “Monsignor Guerriero” di Avella. I malviventi hanno portato via tablet e altro materiale dalla segreteria e dalla sala multimediale dell’istituto del Mandamento. Sono stati forzati anche i distributori automatici di bevande e merendine. I ladri hanno rubato le monete contenute all’interno e alcuni prodotti.

Sono stati danneggiati suppellettili e altro materiale. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Baiano per raccogliere alcuni elementi. Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili.