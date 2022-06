Scene di panico ad Avella, 40enne insegue i passanti con una pistola

Scene di panico ad Avella dove un 40enne armato di pistola ha inseguito i passanti senza alcun motivo. I fatti si sono verificati in pieno centro, in piazza Convento. Diverse le segnalazioni al 112.

Grazie alle immediate indagini e alle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri della locale Stazione sono risaliti a un 40enne del posto che è stato denunciato. All’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della pistola, rivelatasi di tipo “air soft gun”, simile a quelle in uso alle Forze di Polizia. L’arma è stata sottoposta a sequestro e il 40enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.