Tutto pronto per l'installazione ad Avella dell'ecocompattatore mangiaplastica. Gli uffici dell'ente comunale hanno provveduto a completare le procedure burocratiche. Il mangiaplastica potrebbe essere operativo a partire già dal prossimo autunno.

«Un'operazione importante per il nostro comune», dice il sindaco Vincenzo Biancardi. «Che si inserisce nell'ambito del percorso di ottimizzazione del ciclo dei rifiuti. Di qui ai prossimi mesi potrebbero maturare importanti benefici a carico dei cittadini». Il Comune di Avella fa registrare, stando agli ultimi dati resi noti dall'Osservatorio, una percentuale di differenziazione dei materiali di poco superiore all'80%. Un servizio gestito in forma autonoma attraverso il ricorso ad un'impresa specializzata, evitando il ricorso ad Irpiniambiente, che negli anni ha portato ad ottenere i frutti sperati.

Dati ragguardevoli, quelli raggiunti, e oggetto di attestazioni in ambito regionale nella fascia dedicata ai comuni fino a 10mila abitanti, che potrebbero fungere da slancio verso il varo di nuovi indirizzi per elevare la caratura della differenziazione dei materiali sul territorio comunale. «L'installazione del mangiaplastica comporterà vantaggi innanzitutto nel settore ambientale. Il macchinario, infatti, mira a raffinare la raccolta differenziata diminuendo il volume della plastica, compattandola e alleggerendo i costi di trasporto. In tal modo sono previste ripercussioni positive anche sui costi generali del servizio, e su quelli delle bollette a carico dei cittadini».

L'installazione del mangiaplastica nel comune di Avella è stata richiesta al Ministero della Transizione Ecologica che ha elargito un contributo di 25mila euro. «Abbiamo anche intenzione, al più presto, di promuovere qualche giornata ecologica», conclude il primo cittadino.