Lunedì 22 Aprile 2019, 22:04

Due ordigni risalenti alla Seconda Guerra mondiale sono stati ritrovati in un casolare nelle campagne di Avella nel pomeriggio di oggi. E’ stato un agricoltore a scoprirle, che s’è recato in zona dopo il crollo di un muro del vecchio immobile. L’agricoltore ha prontamente allertato le forze dell’ordine. L’area è stata delimitata e messa in sicurezza dai carabinieri della Stazione di Avella che si sono prontamente portati sul posto. Ora saranno gli artificieri a rimuovere le due bombe e a farle brillare. Fortunatamente, non si sono registrati problemi.