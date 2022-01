Il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso di sabato 22 gennaio, un fortunato giocatore a Lauro, in provincia di Avellino, ha centrato con 3 euro un 8 Doppio Oro da 100 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 230,1 milioni da inizio anno.