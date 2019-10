Giovedì 3 Ottobre 2019, 21:29

Terzo investimento di un pedone in cinque giorni ad Avellino. Un ragazzo di 27 anni è stato travolto sulle strisce pedonali lungo viale Italia, la centralissima arteria cittadina. Il giovane è stato investito mentre attraversava la strada. Ha riportato traumi a una spalla e agli arti inferiori. E’ stato ricoverato all’ospedale “Moscati”. Appena ieri, un 62enne è stato sbalzato in aria da un’auto in via Pianodardine. Ora versa in condizioni critiche nel nosocomio cittadino. Sabato scorso la morte della volontaria 43enne della Croce Rossa, travolta da un’auto in via Circumvallazione. Le indagini dei tre incidenti per ricostruirne la dinamica sono affidate agli agenti della Polizia municipale di Avellino, guidati dal colonnello Michele Arvonio.