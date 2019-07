Domenica 7 Luglio 2019, 23:00

Investito sulle strisce pedonali in via Piave ad Avellino. L'incidente è avvenuto in serata. L'automobilista si è subito subito fermato per prestare soccorso all'uomo di 47 anni che è stato travolto. Sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Il 47enne è trasportato nel vicino pronto soccorso dell'ospedale Moscati. I medici del nosocomio gli hanno hanno riscontrato problemi a una caviglia e a un piede. È stato sottoposto dal personale della struttura a tutti gli accertamenti diagnostici per scongiurare altri problemi.