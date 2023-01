Avellino, esasperata dalle infiltrazioni: minaccia di lanciarsi nel vuoto

È salita sul tetto di una abitazione comunale di Avellino minacciando di lanciarsi nel vuoto. Protagonista una donna di 50 anni, proprietaria dell'immobile, esasperata a causa delle infiltrazioni che hanno determinato condizioni invivibili a causa dell'umidità e delle muffe nonostante l'appartamento, in una palazzina di via Francesco Tedesco, sia stato consegnato appena cinque mesi fa. La donna ha chiesto di parlare con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che insieme con forze dell'ordine e vigili del fuoco ha tentato di convincerla a desistere.

Per precauzione, è stato anche montato sulla strada un telone rosso anti impatto. La mediazione è durata oltre un'ora e la vicenda si è conclusa quando, approfittando di un momento di distrazione, i vigili del fuoco sono riusciti ad agguantare la donna e a portarla in casa. Per tutto il tempo della trattativa, il traffico sulla centralissima strada del capoluogo irpino, è rimasto bloccato. Nell'abitazione vive una nipote della donna di 27 anni con due bambini di tre e sei anni e altre tre persone. Il sindaco di Avellino, che aveva già chiesto chiarimenti all'impresa che ha eseguito i lavori, ha disposto il trasferimento del nucleo familiare in albergo.