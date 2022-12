Avellino, 60enne investito in centro finisce in ospedale

Investimento in serata in pieno centro ad Avellino. Un uomo di 60 anni è stato travolto da un'auto in via Luigi Amabile.

Il 60enne è stato immediatamente soccorso dalla persona alla guida della vettura. Sono stati subito allertati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Moscati del capoluogo irpino. Non corre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per eseguire i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.