Sabato 27 Aprile 2019, 23:29 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 23:31

Sono otto i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Avellino. Ai blocchi di partenza circa 500 candidati, schierati in quindici liste, per la corsa ad uno scranno in Consiglio comunale. Il centrosinistra si è diviso in tre blocchi a sostegno degli aspiranti primi cittadini Luca Cipriano (che gode del sostegno della lista ufficiale del Partito democratico), Gianluca Festa e Amalio Santoro. Il centrodestra, invece, si è spaccato in due. Da una parte Biancamaria D'Agostino che è sostenuta dalla Lega, dall'altra Costantino Preziosi, con il supporto di Forza Italia. Ferdinando Picariello è il candidato del Movimento Cinque Stelle. In campo, inoltre, Massimo Passaro e Damiano Genovese con liste civiche.