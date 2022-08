Orrore ad Avellino, uomo abusa della figlia minore della compagna

Da almeno quattro anni avrebbe abusato sessualmente della figlia minorenne della convivente. Questo il quadro della vicenda emerso dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Avellino, che ha portato in carcere un 41enne residente nel territorio del Baianese, al confine con la provincia di Napoli.

Le indagini, avviate il 21 agosto scorso su denuncia della madre della ragazza, oggi 17enne, avrebbero accertato che in questi anni, anche con violenze e minacce, l'indagato avrebbe indotto la ragazza a compiere e subire atti sessuali. Il gip del tribunale di Avellino, su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.