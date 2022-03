Due donne ucraine incinte ad Avellino: partoriranno nel capoluogo irpino

Nasceranno ad Avellino i bimbi che Svetlana e Olga, in fuga dall'Ucraina, portano in grembo. Sono arrivate nel capoluogo irpino dopo un rocambolesco viaggio in macchina durato tre giorni, alternandosi alla guida del loro Doblo. Svetlana e Olga, 31 e 22 anni, vivevano a Ivano-Frankivsk, città dell'Ucraina occidentale di 250 mila abitanti che negli anni Novanta fu città-simbolo del movimento indipendentista ucraino. Da qui, insieme alla piccola Anna, otto anni, figlia di Svetlana, hanno raggiunto la frontiera slovacca per entrare in Italia.

I loro compagni, Nicola e Stanislao, sono rimasti in patria dopo essersi arruolati per combattere l'invasione delle truppe della federazione russa. A convincere le due donne a partire è stata la madre di Svetlana che da anni lavora ad Avellino come colf. La famiglia presso cui è impiegata si è infatti messa a disposizione per ospitare le due donne incinte che partoriranno nel prossimo mese di maggio. Antonio Maffeo e Maria Teresa Celano, questi i loro nomi, hanno tre figli che per motivi di studio e di lavoro risiedono in altre regioni. Ospiteranno Svetlana e Olga nelle stanze lasciate libere dai figli.