Nuove opportunità per l'Alta Irpinia che guarda ad est. L'aeroporto di Foggia Gino Lisa si presenta alla comunità di Lacedonia e ai comuni del circondario per proporre l'offerta dell'hub e cercare nuove intese, soprattutto in relazione a promozione e collegamenti.

Per adesso i percorsi principali gravitano verso e dal Nord-Italia. Bergamo, Torino e gli scali milanesi. «Siamo nati da poco meno di due anni e cominciamo ad ottenere i primi risultati. Oggi è una tappa del percorso di conoscenza reciproca con i nostri vicini di casa del Meridione. Intanto possiamo già vantare una qualità di servizi al top e grazie alle intese con le compagnie cerchiamo di tenere prezzi molto competitivi».

Così Sergio Venturino, presidente della società Mondo Gino Lisa: «È stata una sfida difficile far rinascere l'aeroporto a Foggia, ma siamo estremamente ottimisti. Il turismo cresce ovunque in Italia e il versante adriatico del Sud Italia cresce in maniera esponenziale. Non solo mare però.

L'aeroporto foggiano può e deve proporsi per far visitare anche le aree interne della Puglia, del Molise e della provincia di Avellino. Qui a Lacedonia c'è senza dubbio un grande fermento culturale che va a beneficio di due regioni. Un Teatro con eventi di richiamo nazionale, un Museo e una vasta area che comprende altri luoghi molto interessanti dal punto di vista storico, paesaggistico e naturalistico», sottolinea Venturino.

Opportunità che vanno colte con particolare riferimento alla promozione, riflettono i sindaci in sala a cominciare dal padrone di casa Antonio Di Conza.

Un aeroporto rilanciato, quello di Foggia. Un altro che apre i battenti, quello di Salerno. Occasioni da sfruttare per le comunità delle aree interne. Se ne è discusso in un lungo fine settimana a Lacedonia, cominciato appunto con il convegno sulla mobilità aeroportuale.