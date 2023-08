Sono state acquisite altre immagini per fare piena luce sulla zuffa dell'altra notte in via Duomo nel centro storico della città. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno recuperato altri frame degli impianti di videosorveglianza che si trovano in zona, tra cui quello di un locale che è a ridosso del luogo dove si sono verificati i fatti.

I militari dell'Arma hanno anche sentito altre persone. Finora sono state identificate sette persone, oltre al 38enne residente nel centro storico colpito a calci e pugni. Al momento nessun provvedimento è stato adottato e non è stata presentata alcuna querela. Il 38enne ha riportato contusioni a occhio, zigomo e schiena. Si è fatto refertare al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, così come un 27enne di Parolise. Le indagini dei carabinieri comunque vanno avanti per fare chiarezza su ogni aspetto della vicenda. Da capire se si sia trattato di una rissa e o di un'aggressione. Per tale motivo, si stanno cercando ulteriori filmati anche quelli registrati con gli smartphone per mettere insieme tutti i pezzi.

I carabinieri stanno lavorando per avere la sequenza esatta dei fatti dell'altra notte, che hanno scatenato un vespaio di polemiche e proteste. Da una prima ricostruzione dell'episodio, poco dopo la mezzanotte di mercoledì scorso il 38enne stava tornando a casa nel centro storico a bordo della sua auto insieme alla moglie e a un'altra donna. In via Duomo si è imbattuto nel muro di persone, soprattutto ragazzi. Avrebbe chiesto strada suonando più volte il clacson della sua Peugeot. Ma senza ottenere alcun risultato. A questo punto, stando sempre ad alcune versioni fornite nell'immediatezza dell'accaduto, avrebbe provato a proseguire. Compiendo questa manovra avrebbe urtato un giovane con la macchina. Gli animi si sono subito surriscaldati. La discussione tra le parti è ben presto degenerata. Da capire, però, se il 38enne sia stato vittima di un'aggressione da parte di un nutrito gruppo di ragazzi o ci sia stata una zuffa. In un video circolato sui social media, si vede il residente che viene colpito a calci e pugni anche quando è a terra.

Ci sono due donne e alcuni giovani che provano a calmare gli animi degli esagitati. Provvidenziale, poi, l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono state raccolte subito le prime informazioni da parte degli uomini dell'Arma. A supporto anche la polizia. Visibilmente scosso il 38enne e anche la moglie e la donna che erano a bordo dell'auto. Contattata dal Mattino la coppia preferisce ancora non parlare. La loro vettura è stata bersaglio dei colpi dei ragazzi. Ed è stata pesantemente danneggiata. Quando è avvenuto il fatto, gli eventi del mercoledì sera erano ormai terminati e non c'era più la zona a traffico limitato, in considerazione dell'orario. Nonostante ciò, centinaia di persone occupavano ancora le strette strade del centro storico cittadino.

Da parte delle forze dell'ordine vanno avanti i controlli nelle zone della movida del capoluogo e nel resto della provincia. Intanto tra martedì e mercoledì, nell'ambito del piano disposto dal questore Nicolino Pepe, è stato effettuato un monitoraggio ad Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi da parte della polizia. Identificate 177 persone e controllati 95 veicoli, 4 esercizi commerciali e 6 distributori automatici di bevande alcoliche, 5 dei quali non in regola perché distribuivano alcolici oltre l'orario consentito. A Sant'Angelo dei Lombardi, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato un 33enne trovato in possesso di 5 fucili, di cui 4 legalmente detenuti e uno semiautomatico con matricola contraffatta. Le armi e il relativo munizionamento sono stati sequestrati.