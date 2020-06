L'Air potenzia i collegamenti con Nola, Napoli, la Puglia e non solo. Ma taglia le corse con Atripalda.

«Dal 21 giugno, l'Air ha pensato bene di inaugurare l'inizio dell'estate sopprimendo i collegamenti fra Atripalda ed Avellino - dice Luigi Caputo di Rifondazione atripalda - Nessun autobus ha collegato il principale centro della valle del Sabato con il capoluogo di domenica. E, quel che è peggio, nessun avviso e informazione e sono stati forniti preventivamente agli ignari cittadini».

Si chiede Caputo: «E' in questo modo che l'Air pensa di mantener fede a quanto pubblicato non più tardi del 24 maggio, ovvero che avrebbe potenziato le corse fra il capoluogo e le città di Atripalda e Mercogliano?».

Intanto l'azienda Autotrasporti irpini aumenta le corse dopo le fasi di allentamento delle disposizioni anticovid, e quindi di maggiore circolazione delle persone, come pure le richieste degli utenti. La prima risposta è legata alle istanze giunte proprio dalla Città dei Gigli nel corso della settimana appena terminata, nella direzione di un potenziamento anche per il rinnovato maggiore utilizzo della linea, che incrocia le coincidenze per Napoli, utilizzata dai residenti del Mandamento e del Vallo di Lauro.

La nuova rimodulazione dei servizi parte da oggi ed è legata al monitoraggio della domanda di mobilità seguito attentamente dalla società. Già ripristinati dall'ultimo weekend i collegamenti serali sulla direttrice Avellino-Nola, incrementando ulteriormente i servizi. Adesso, in totale, sono 40 le corse che collegano il capoluogo irpino con la Città dei Gigli, rimettendo in piedi un fitto orario funzionale: 20 di andata, dalle 5.20 alle 21.20, e altrettante in direzione opposta (dalle 6.30 alle 22.30), con corse ogni 30 minuti o un'ora a seconda delle fasce orarie. Inoltre l'Air, tenuto conto della nuova capienza degli autobus prevista dal decreto Conte nella misura del 60% di quanto indicato dalla carta circolazione, ha predisposto anche corse bis. Queste andranno a coprire le necessità degli utenti, specie per alcuni orari, sulle tratte più affollate. Del resto, come comunicato in precedenza dalla stessa Azienda dei Trasporti Irpini, dopo il rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria, la ripresa graduale della domanda ha bisogno di continue correzioni in corso da calibrare sulle nuove esigenze registrate. Da qui una verifica quotidiana che coinvolge anche i comuni irpini per intercettare necessità e linee da potenziare. Non solo Nola, però, nella rimodulazione generale c'è anche un potenziamento dei collegamenti extraregionali.

Dopo la ripresa delle corse in direzione Roma, da oggi saranno ripristinati quelli con la Puglia. In particolare saranno riattivate le corse sulla tratta Ariano Irpino-Foggia (andata 8.10 e 17.30, ritorno 10.30 e 19.00). Implementate, poi, anche le corse dal terminal bus di Piazzale degli Irpini e dirette rispettivamente a: Aiello del Sabato, Pratola Serra e Montefusco. Mentre è stata ripristinata, dal lunedì al venerdì, la corsa delle 6.30 per Napoli. Dal terminal di via Fariello, invece, saranno incrementati i collegamenti con: Montefredane, Bagnoli Irpino, Montella, Nusco e Sant'Angelo dei Lombardi. E infine, sempre a partire da oggi saranno ripristinate la corsa delle 9.10 Grottaminarda-Benevento (servizio in coincidenza con Castel del Lago) e quella delle 10.00 Benevento-San Nazzaro-Benevento. Il quadro completo degli orari, alla voce Avvisi Al Pubblico, è disponibile sul sito internet di Air Mobilità.

Intanto, arrivano due buone notizie. Il Consorzio Unico Campania, attraverso la piattaforma www.abbonamentiunicocampania.it, ha avviato le procedure per la richiesta del rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il periodo di lockdown, così come previsto dal decreto Rilancio. Le istanze potranno essere inviate fino al prossimo 31 agosto. I beneficiari sono i possessori di un abbonamento mensile per marzo 2020, integrato o aziendale, e quelli di un abbonamento annuale. Intanto è stato avviato il ripristino della distribuzione dei ticket alle biglietterie, evitando così ai rivenditori di doversi approvvigionare di persona presso la sede di Pianodardine e, soprattutto, di restare sprovvisti.

