Il diritto all'abitare non basta se viene meno quello alla salute. Lo sanno bene le 33 famiglie assegnatarie degli alloggi popolari (di pertinenza comunale) al civico 325 di via Francesco Tedesco.

Da troppo tempo gli inquilini fronteggiano quotidianamente la presenza di muffa e infiltrazioni all'interno delle proprie case di recente costruzione e dove sono approdati dopo decenni passati nei prefabbricati pesanti. E la situazione si è fatta ancora più critica perché, da almeno 6 mesi, i residenti non hanno nemmeno il riscaldamento. Un inverno più duro e freddo del solito, dunque, quello che si preparano ad affrontare gli adulti, i bambini e gli anziani che, nel dicembre del 2021, hanno ricevuto le chiavi di questi appartamenti.

APPROFONDIMENTI Telefonini trovati in carcere, detenuto ne nascondeva uno nell'ano Avellino, denunciato due volte nel giro di poche ore e per reati diversi Detenuto torna in carcere da permesso, trovato con cento grammi di cocaina

Nell'arco di poco più di due anni, dunque, quello che doveva essere un felice regalo di Natale da parte dell'amministrazione, si sta rivelando un'amara sorpresa, tra disastrose carenze strutturali e disservizi vissuti dai residenti. Chiari segnali di degrado dell'edificio sono facilmente constatabili a partire dalle mura esterne. Tutte le facciate perimetrali della palazzina, cioè, mostrano la presenza di infiltrazioni d'acqua, con evidenti macchie nere e scrostature dell'intonaco che dalle fondamenta giungono fino al tetto.

Come se non bastasse, a rendere palesi i problemi dovuti all'umidità ci sono delle formazioni di muschi, che ricoprono la parte bassa delle facciate e i marciapiedi. Esasperati, alcuni inquilini denunciano: «Non è possibile vivere in queste condizioni». A parlare è la signora Sonia, che vive insieme ad altre quattro persone, tra cui due bambini di 7 e di 8 anni, i suoi nipoti: «Questa stanza è praticamente inutilizzabile», spiega, mentre spalanca la porta di una cameretta. L'odore di umidità è forte: «Abbiamo preferito far dormire i bimbi insieme a noi, perché qui sta marcendo tutto. Guarda i mobili».

E in effetti, oltre alle macchie sull'intonaco, ciò che colpisce è lo stato dei pezzi d'arredamento: «Ho dovuto spostare tutto, facendo attenzione a distanziare i mobili dalla parete». Non si salva una parete in casa sua, tanto che pure l'Asl di Avellino ha dichiarato quelle stanze insalubri e, perciò, inabitabili. Così si legge, nero su bianco, in un documento stilato da un tecnico del dipartimento di Prevenzione al termine di un sopralluogo igienico-sanitario avvenuto a giugno scorso. Ce n'era stato anche un altro in precedenza, a marzo dello stesso anno, ma, come si legge dal certificato, in pochi mesi le condizioni dell'abitazione della donna non hanno fatto altro che peggiorare. Come sottolinea, però, ciò che Sonia e la sua famiglia temono sono i malesseri correlati. «L'Asl - continua - ha sancito l'insalubrità della casa, ma noi ne abbiamo prova ogni giorno». Ora, in pieno inverno e senza la possibilità di attivare i termosifoni, il quadro è diventato davvero critico. L'altro giorno una delegazione di inquilini ha protestato in Comune, chiedendo il ripristino del servizio di riscaldamento, venuto meno per alcune morosità. Strappate delle promesse, adesso attendono i fatti.