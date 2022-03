Avellino all'anno zero sulle politiche sociali «Si fanno solo chiacchiere»

Le politiche sociali di Avellino ancora una nella bufera. L'ennesimo scandalo legato alla mancata erogazione dei servizi in città esplode su due fronti, politico, e giudiziario. Perché stavolta c'è anche una denuncia in Procura da parte della Caritas, e segnatamente da Don Vitaliano della Sala. Nella città in cui si sono spenti nell'indifferenza i senzatetto Angelo Lanzaro, era il 2017, e Luciano Romagnuolo, solo poche settimane fa e anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati