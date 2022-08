Avellino, alla fine Rotondi si candida e al Senato spunta Cosenza

Tutto pronto per la carica degli irpini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Saranno l'ex ministro Gianfranco Rotondi e l'ex deputata Giulia Cosenza i candidati del centrodestra nei collegi uninominali di Camera e Senato. L'ufficialità è giunta soltanto ieri. Sono state settimane di passione quelle che hanno preceduto la chiusura dei giochi, tant'è che fino all'ultimo momento si è registrato un vero e proprio testa a testa tra il leader di «Verde è Popolare» e l'imprenditore Angelo Antonio D'Agostino per la casella della Camera. Anche il nome di Cosenza è spuntato allo scadere, dopo che per settimane si era parlato del sannita Domenico Matera. Forza Italia punta su Giuliana Franciosa, terza nel plurinominale Senato, seguita a ruota, al quarto posto, dal coordinatore provinciale Carmine De Angelis. Sempre nel campo del centrodestra, la Lega vede candidata l'ex vicesindaco di Avellino, Maria Elena Iaverone, nel listino del Senato in seconda posizione, mentre al terzo e al quarto posto del listino proporzionale della Camera ci sono Marica Grande e Pasqualino Santoro.

I moderati non hanno schierato irpini tra Camera e Senato essendo sfumata all'ultimo momento la candidatura di Gennaro Romei, invece, per la formazione Noi di Centro che fa capo al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'Irpinia è rappresentata nel collegio uninominale della Camera dall'arianese Guerino Gazzella. Il Terzo Polo punta sull'ex sindaco di Teora, Stefano Farina, nel collegio uninominale della Camera, mentre nel listino proporzionale del Senato, in quarta posizione, troviamo il consigliere per le Aree Interne della ministra del Sud, Mara Carfagna, Domenico Gambacorta. Ad annunciare quest'ultima candidatura, il diretto interessato: «Sono onorato -afferma- di aver ricevuto la proposta».

Il Movimento 5 Stelle ha chiuso i conti interni già da tempo e si prepara a correre in Irpinia con il deputato uscente Michele Gubitosa, candidato sia all'uninominale che al primo posto del listino proporzionale della Camera, e Maura Sarno nell'uninominale del Senato. Nel centrosinistra irpino ogni diatriba è stata risolta da settimane. Il Partito Democratico punta tutto sul consigliere regionale Maurizio Petracca per l'uninominale Camera e sul responsabile della Breast Unit dell'ospedale Moscati, Carlo Iannace, al Senato. Il nome di quest'ultimo, come si ricorderà, è spuntato in un secondo momento, dopo che il deputato uscente Umberto Del Basso De Caro ha deciso di fare un passo indietro. Venendo ai listini del proporzionale, alla Camera guida il figlio del Governatore, Piero De Luca, seguito dall'ex consigliera regionale Rosetta D'Amelio, mentre in quarta posizione figura il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua. Tutto liscio anche in casa Più Europa dove la pratica è stata archiviata nella serata di venerdì. Gli irpini in corsa sono il dirigente nazionale Bruno Gambardella, che guida la squadra nel collegio plurinominale del Senato, ed il coordinatore provinciale Alfonso Maria Gallo, al secondo posto del plurinominale della Camera. Gambardella, in verità, è candidato anche al numero due del plurinominale del Senato in Campania 1 e al numero uno dello stesso collegio in Puglia

. Da segnalare, inoltre, la presenza di Angelo Di Pietro in corsa per la Camera nel collegio estero. Quindi Impegno Civico, la formazione nata dall'accordo tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. In campo per l'Irpinia c'è la deputata uscente Maria Pallini, che figura sia al quarto posto della lista proporzionale della Camera nel collegio di Napoli che al secondo in quello di Avellino, ma è candidata anche capolista in Lazio 2 e seconda in Piemonte 2. Maraia invece è al terzo posto nella circoscrizione Emilia Roma 2. Per Sinistra Italiana-Europa Verde, il capolista al proporzionale del Senato è il consigliere comunale di Avellino, Amalio Santoro. Italexit di Gianluigi Paragone, quindi, schiera in campo 5 irpini: Rosario Del Priore, che correrà all'uninominale Camera e guiderà la pattuglia anche al plurinominale dove sarà seguito, al quarto posto, da Cristina Coccia. Al Senato, invece, correranno Teresa Caputo per l'uninominale e Angela Nittolo e Luigi Malfetano al terzo e quarto posto del plurinominale. La lista «Vita», poi, che fa capo alla parlamentare Sara Cunial, che vede in campo all'uninominale Camera e capolista al plurinominale l'avellinese Stella Maccario. Al quarto posto del plurinominale Camera, poi, un altro irpino, Clemente Guerra. Non risultano irpini candidati, infine, nelle liste di Camera e Senato di Unione Popolare, anche se l'avellinese Michela Arricale è in corsa alla Camera a Roma.