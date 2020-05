«Gli avellinesi stanno dimostrando grande senso di responsabilità», la pensa così il sindaco Gianluca Festa. E almeno nell'ultimo giorno di lockdown i fatti non lo smentiscono. Ieri, complice pure il tempo incerto con piogge improvvise dalla mattina alla sera, i cittadini non si sono riversati in strada com'era invece successo tra venerdì e sabato scorsi destando non poca preoccupazione per una possibile ripresa dei contagi (che al momento non s'è registrata).

Da oggi, come noto, via alla cosiddetta «fase due» che allarga le maglie del blocco e concede maggiori libertà a tutti (visite ai parenti, prima di tutto) e la riapertura di diverse attività (asporto per bar, pizzerie e ristoranti ma anche fiorai, librerie e cartolerie aperte a tempo pieno). In città, possono riaprire i cancelli dei parchi pubblici e delle ville comunali così come indicato dal governo nazionale e confermato dalle direttive della Regione Campania: «Non siamo ancora pronti», dice però il sindaco Festa. «Ma pian piano spiega riapriremo tutto. Adesso, però, abbiamo la necessità di effettuare la dovuta manutenzione, dallo sfalcio dell'erba al controllo delle piante e degli alberi presenti nei parchi pubblici e nella ville della città».

LEGGI ANCHE Virus, maxi decreto da 55 miliardi ma nuovo scontro nel governo su Reddito e imprese

Quindi bisognerà ancora aspettare: «Contiamo di portare a termine queste operazioni entro una settimana. Poi cominceremo con l'aprire il Parco della Pace in via Morelli e Silvati e il Parco Manganelli in largo Santo Spirito. Successivamente toccherà alla Villa comunale di Corso Vittorio Emanuele e a quella di via Colombo». Nel caso del «Manganelli» si tratterà di una riapertura parziale: «Sì conferma Festa - perché al Parco Manganelli oltre alla manutenzione ordinaria devono essere completati dei lavori alle strutture avviati prima dell'emergenza. Questo periodo di lockdown ha determinato la sospensione dei cantieri edili con ripercussioni sugli interventi che stavamo portando avanti in diverse strutture pubbliche». Il sindaco illustra poi altri dettagli: «Quando i parchi e le ville saranno di nuovo fruibili, inizialmente saranno usati a scopo didattico per dare la possibilità ai bambini di fare diverse attività con precedenza per quelli con patologie. Inoltre, gli ingressi per un certo periodo saranno scaglionati e sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale: i controlli saranno serrati». E «nel corso di questa settimana riaprirà anche il cimitero: presto comunicheremo gli orari e le modalità di accesso». Da oggi, precisa infine il primo cittadino, «non c'è un liberi tutti». Come dargli torto. E sul punto è stato chiaro anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «Se i contagi - ha detto - dovessero tornare a salire in concomitanza con la seconda fase dell'emergenza, chiudo di nuovo tutto». L'auspicio è che gli avellinesi continuino a mostrarsi responsabili. Ieri, in mattinata, nell'area pedonale di Corso Vittorio Emanuele camminavano davvero in pochi, tutti muniti di mascherina e la maggior parte con il cane al guinzaglio. «Mai come adesso possiamo dire che è il miglior amico dell'uomo», scherza, ma nemmeno troppo, un ragazzo che attraversa il Corso con il suo pastore abruzzese. Fatta eccezione per le edicole e qualche supermercato, gli altri negozi autorizzati ad alzare la serranda la domenica restano chiusi: «Scuse per uscire ce ne sono davvero poche», osserva un altro signore. «Quindi meglio non rischiare: io abito nei pressi e sono uscito giusto il tempo di prendere il giornale». Nel pomeriggio la situazione non cambia di molto. Sempre nell'area pedonale, c'era qualche persona in più (dalle 18:30 alle 22 è consentita la passeggiata), ma non si sono registrati assembramenti.

In Piazza libertà, alcuni ragazzi sfidano la pioggia e corrono in bicicletta. I cani non mancano mai. «È dura stare in casa per l'intera giornata», dice una mamma con l'occhio sempre su sua figlia che continua a lamentarsi per non aver potuto prendere anche lei la bici. «All'inizio è stato difficile farlo comprendere ai bambini: stiamo vivendo una situazione surreale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA