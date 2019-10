LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esercito famiglie in cerca di una casa. Cinquecento istanze di iscrizione nella nuova graduatoria degli assegnatari sono finalmente pronte ad essere esaminate. L'iter si è sbloccato.La commissione che dovrà valutarle si insedierà dopodomani, alle 15.30, presso il Comando dellamunicipale, a via Tedesco. La convocazione è appena partita dal presidente dell'organismo, Michele Arvonio. La pratiche, tutte in busta gialla, sono già state organizzate sul tavolo di lavoro. Verranno aperte dai dipendenti comunali, Michelina Spina e Antonio Ianuale e, tra gli esponenti sindacali, da Massimiliano Testa per Assocasa, Carmine Sorice per Federcasa, Armando Ruggiero per Sai Cisal, Antonella Femina per la Sicet Cisl, Tonia Cocchiola per il Sunia Cgil, e Valentina Villani per l'Uniat Uil.È il presidente della commissione, il colonnello Michele Arvonio, ad annunciare tempi e modi di un lavoro delicatissimo, che anche il sindaco, Gianluca Festa , ha chiesto esplicitamente di svolgere presto e bene. «Siamo pronti per cominciare. Esamineremo scrupolosamente tutte le pratiche ed attribuiremo i punteggi previsti per legge sulla base dei parametri economici e familiari di ogni singolo richiedente. Ci sarà la massima trasparenza assicura il comandante Del resto, con la matematica c'è poco da fare. Non potranno esserci favoritismi»., infatti, verranno assegnati sulla base di griglie prestabilite. Prima di tutto, il reddito, con un l'Isee che dovrà essere necessariamente inferiore ai 12.000 euro. Quindi l'anzianità, l'età di costituzione della coppia, la presenza in famiglia di invalidi, minori, o soggetti con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. Da 1 a 3 punti, poi, per ciò che attiene la composizione del nucleo familiare. Quattro punti per chi, nell'ultimo biennio, sia stato costretto dalla necessità a vivere in un «alloggio improprio», dalla baracca al dormitorio pubblico. E ancora punteggi chiari per chi abiti in alloggio sovraffollato, o con superficie abitabile non superiore a 18 metri quadrati, e per chi viva in un'abitazione ritenuta anti igienica. Per esempio per umidità permanente e non eliminabile con i normali interventi di manutenzione.Un lavoro tanto delicato quanto impegnativo, questo, che la commissione comunale svolgerà in non meno di un mese. A questo punto, le carte passeranno alla commissione provinciale e verrà stilata la graduatoria, prima provvisoria, poi definitiva. Fino ad allora, le assegnazioni verranno disposte sulla base della graduatoria stilata 5 anni fa. Per chiudere tutto, anche Festa sa bene che ci vorranno almeno 4 mesi. Se non altro, si parte. Per un rapido scorrimento, ovviamente, sarà necessario liberare nuovi appartamenti. Anche qui sta il senso dell'operazione per il ripristino della legalità appena avviata sotto l'egida della Prefettura. Giovedì scorso hanno avuto luogo i primi 3 sfratti. Ma il cantiere ce ne sono 200. Appena usciti dagli alloggi, gli abusivi hanno accusato ilIl padre della giovane occupante di viaha proposto ironicamente «una medaglia all'ente», che sarebbe partito dai più deboli. L'inquilino dell'appartamento sgomberato a Quattrograna ovest, si è dichiarato invalido e nullatenente. Ma il comandante dei vigili, Michele Arvonio, replica con nettezza: «Ogni valutazione effettuata con la Prefettura si è basata sull'applicazione della norma. Nello specifico, siamo partiti dallo sgombero degli alloggi di abusivi che erano soli nelle case occupate e che avevano la possibilità di un appoggio familiare nello stesso territorio. Continueremo». Sempre in via De Capraris, l'appartamento sgomberato era stato pre-assegnato, in precedenza, a Maurizio Berardi, che ancora rivendica un titolo su quell'alloggio. Dal comando della municipale, però, fanno sapere che l'uomo, finito poi in guai giudiziari, era abusivo a sua volta, e che la pre-assegnazione ottenuta al tempo di Di Nunno non si è mai trasformata in un'assegnazione vera e propria.