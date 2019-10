Dall'alba di questa mattina è partita l'operazione sfratti dagli alloggi popolari del Comune di Avellino. Già due gli appartamenti occupati abusivamente che sono stati sgomberati. L'attività è condotta dagli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino coordinati dal colonnello Michele Arvonio. Imponente lo spiegamento di polizia e carabinieri per evitare problemi. Sono in totale 50, in questa prima fase, i provvedimenti di sfratto da eseguire, in base agli accertamenti effettuati nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. A precedere le attività anche un summit in Prefettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA